Хюлькенберг: на этих машинах обгонять почти невозможно

Пилот «Рено»считает, что машины 2017 года практически не оставляют пилотам шанса на обгон. Немец боролся сза 10-е место на Гран-при Австралии, но не смог пройти его, несмотря на более мягкие шины.«Я надеялся, что у него возникнут проблемы на „софте“, а я был на „ультрасофте“. Но я быстро понял, что это не случится. За этими машинами такая плохая аэродинамика, что обгонять почти невозможно. Я мог бы ехать на секунду быстрее, но обогнать было нельзя», — приводит слова Хюлькенберга Autosport.