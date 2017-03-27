В Ле-Мане погиб пилот французского супербайка

Сезон FSBK в Ле-Мане начался с трагедии. В воскресенье, 26 марта, французский пилотпогиб после сильного падения в самом начале гонки на всемирно известной трассе Франции.Как сообщает Французская мотоциклетная федерация, 27-летний гонщик, пилот команды FP Racing был перевезён в тяжёлом состоянии в медицинский центр, где он умер вскоре после прибытия в результате полученных травм. Гонка была остановлена. Точные обстоятельства аварии ещё до конца не определены.По словам нашего соотечественника Дмитрия Крепака (мотогонщик российского супербайка, команда Russia Moves Straight) – единственного российского пилота, который принимал участие в чемпионате Франции по суперабайку, зрители ещё долго не уходили с трибун и стоя провожали своего героя аплодисментами, сообщает пресс-служба RSBK.Адриен Прота был одним из сильнейших мотогонщиков французского супербайка.