Росси: сам бы не поставил на то, что окажусь на подиуме

Семикратный чемпион MotoGPостался доволен третьим местом на Гран-при Катара.«Безусловно, я бы сам не поставил на то, что окажусь на подиуме! Разве что 10 евро. Но мы никогда не сдаёмся и стараемся добиться максимума. На уорм-апе мы опробовали три-четыре вида настроек, и все были плохими. Днём я за три поворота убивал шины, а вечерние условия оказались лучше для меня.Мы снова поменяли байк к гонке, и он был хорош, я здорово стартовал. Надеюсь, эта гонка дала нам достаточно информации, чтобы понять, как продолжать в том же духе. Я рад, что всю гонку видел Маверика, — на тестах такого не бывало», — цитирует Росси сайт MotoGP.