Маркес: выбор резины стал самой большой ошибкой в Катаре

Действующий чемпион MotoGPрассказал, что попасть на подиум в Катаре ему помешал неверный выбор резины. Испанец финишировал четвёртым.«Мы знали, что у нас будут проблемы на этой трассе, но всегда сохраняем позитивный подход, и мы знали, что, если всё будет в порядке, можем побороться за подиум и даже победу.Мы выбрали резину „медиум“ на переднее колесо, и это стало нашей самой большой ошибкой. У меня всё время были проблемы, я не мог жёстко тормозить, и шина износилась за несколько кругов. Из-за выбора резины я не мог атаковать на торможении, а это моя самая сильная сторона, так что я решил просто закончить гонку», — цитирует Маркеса сайт MotoGP.