Читатели «Чемпионата» считают, что Алонсо следует уйти из «Макларена»

«Чемпионат» подвёл итоги опроса, в котором читателям предлагалось высказать своё мнение о том, как следует поступить пилоту «Макларена»перед сезоном-2018.Наибольшее количество респондентов — 48% (1758 человек) считает, что испанскому гонщику следует сменить команду. Ещё 32% проголосовавших (1168 человек) высказались за то, что Алонсо нужно завершить гоночную карьеру. 21% проголосовавших (766 человек) считают, что пилоту нужно остаться в «Макларене».Результаты голосования в графическом отображении можно посмотреть, перейдя по данной ссылке: