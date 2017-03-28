З. Браун: хотел бы сохранить Алонсо в «Макларене» ещё на пять лет

Босс «Макларена»желает сохранить в командеи уверен, что испанец сможет провести в Ф-1 ещё пять сезонов.«Он очень мотивирован и умён. У него впереди может быть ещё пять лет в гонках, если он этого захочет. Я очень хочу, чтобы он остался. И я думаю, он сделает это, если мы дадим ему хорошую машину», — цитирует Брауна Sportsmole.Что касается очевидных признаков разочарования в комментариях испанского гонщика относительно конкурентоспособности «Макларена», Браун ответил: «Никто не стремится победить более отчаянно, чем Фернандо. Но он вёл себя безукоризненно. Он сказал, что чувствует, потому что факты остаются фактами, а он — лучший пилот в мире».