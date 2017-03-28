Ферстаппен: я ничего не могу изменить, остаётся лишь ждать

Пилот «Ред Булл»отметил, что должен сохранять терпение в ожидании улучшения конкурентоспособности болида его команды.«Расстраивает ли то, что придётся долго ждать? Всё так, как есть. Я ничего не могу изменить. Отставание большое, поэтому нам придётся много работать», — рассказал голландец в интервью De Telegraaf.Гонщик отметил также, что хотя болиды и стали более быстрыми и сложными в управлении, первая гонка в Австралии была не слишком увлекательной. «Автомобилями стало веселее управлять. Но гонка в Мельбурне не была захватывающей. Я бы мог провести два дополнительных пит-стопа, не подвергая опасности свою позицию в гонке», — отметил Ферстаппен.