Петров: Боттас ещё подтянется к Хэмилтону, дайте ему время

Российский гонщиксчитает, что по первой гонке в Австралии не стоит судить о конкурентоспособности новобранца «Мерседеса»по сравнению с«Многие уже сейчас начали говорить, что он не выдерживает конкуренции с Хэмилтоном, заметно уступая. Но на самом деле я думаю, что он провел уик-энд просто отлично. Я не знаю, что изменилось бы, будь на его месте Нико Росберг – возможно, он стал бы в квалификации вторым и чуть плотнее преследовал бы Льюиса на первом отрезке гонки, но итог всё равно, на мой взгляд, был бы во внутрикомандном противостоянии тем же.Так или иначе, Валттери отработал здорово. Ему пока очень сложно собрать всё воедино в квалификации – и это естественно. Потому что только гонка может позволить пилоту по-настоящему узнать машину. И очень важно, что он её проехал от начала до конца. В квалификации решающим фактором был гений Льюиса, но Валттери будет постепенно подтягиваться. Я знаю это по себе – насколько важно для начала действительно узнать машину.При всём этом я вовсе не уверен, что Боттас действительно сможет бросить вызов Хэмилтону, стать для него реальной угрозой и соперником в борьбе за титул. Опять же, как я уже говорил, потому что Льюис – уникальный спортсмен. Чтобы дотянуться до его уровня хотя бы раз, нужно сделать что-то по-настоящему выдающееся. Я думаю, мы вряд ли увидим его поулы по ходу первой половины чемпионата, но в гонках он способен поддерживать уровень, необходимый Mercedes», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.