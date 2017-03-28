Алонсо: новые машины не позволяют пилотам устраивать кофе-брейк в поворотах

Пилот «Макларена»отметил, что нынешние болиды требуют от гонщиков более быстрой реакции на возможные ошибки на трассе, чем машины предыдущего поколения.«Когда вы теряете контроль над болидом, особенно над задней частью, то трудно удержать его, потому что машины стали быстры в поворотах. Для того чтобы отреагировать, у нас есть полсекунды. В прошлом году у нас было около четырёх секунд, при прохождении поворота можно было устроить кофе-брейк. Сейчас мы определённо в другой категории, больше относящейся к Ф-1.Я рад, что болиды Формулы-1 стали быстрее в поворотах, чем машины GP2 или японской Супер Формулы, многих других серий, машины которых были быстрее в поворотах.Эти машины гораздо интереснее пилотировать. Скорость в поворотах вернулась к той, что должна быть в Ф-1. Я думаю, что болельщикам стало интереснее наблюдать за машинами с трибун. Да и в телетрансляциях, на мой взгляд, они смотрятся лучше.Нам всё ещё не хватает громкости звука моторов, который был частью ДНК этого вида спорта, но я думаю, что этого больше не будет», — цитирует Алонсо Autosport.