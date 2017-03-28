Итальянская полиция предотвратила похищение тела Энцо Феррари

Итальянским правоохранительным органам удалось предотвратить похищение останков, об этом сообщает Reuters.На специально организованной пресс-конференции представители полиции заявили, что после похищения тела преступники планировали потребовать выкуп у семьи Энцо Феррари. Информация о планах преступной группировки появилась во время расследования по делу о незаконном обороте оружия и наркотиков. Другие детали пока не сообщаются.Энцо Феррари — основатель автомобилестроительной компании «Феррари» и одноимённой автогоночной команды. Скончавшись в возрасте 90 лет, он был похоронен в фамильном склепе в Модене, недалеко от своего детища в Маранелло.