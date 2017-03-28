Вандорн: концентрировался на том, чтобы финишировать

Пилот «Макларена»поделился соображениями о Гран-при Австралии в своей колонке на Motorsport.«Мы знали, что уик-энд в Мельбурне будет сложным. Хорошо, что мы смогли извлечь из него некоторый позитив. По крайней мере сделали мы сделали небольшой шаг вперёд по сравнению с тестами в Барселоне. Может быть, не с точки зрения чистого темпа, но хотя бы нам удалось пройти большую дистанцию.На обоих болидах было не всё гладко, но в целом мы прошли нормальную дистанцию. По большому счёту гонка стала самой большой дистанцией, которую нам пока что удавалось пройти. Так что позитив есть, но впереди ещё много работы.На квалификации я получил не тот результат, на который рассчитывал. У меня появилась проблема с топливным давлением, и, к сожалению, нам не сразу удалось найти причину неисправности. Потому я вынужден был совершить лишь один выезд.Гонка сложилась очень сложно. На первом этапе гонки отказал дисплей, я не знал, что мне надо делать с точки зрения экономии топлива. Потом я стал терять мощность, и было принято решение заехать на пит-стоп. Мы получили возможность перезагрузить систему.После этого прошло несколько кругов и машина пришла в норму. С того момента я имел дело с большим количеством синих флагов, и гонка прошла одиноко. С учётом обстоятельств мы выжали максимум, но мы должны прогрессировать, чтобы бороться за хорошие места с нашими соперниками», — завершил Вандорн.