Петров может стать гонщиком «Манора» в WEC

Экс-пилот Формулы-1может продолжить свою карьеру в WEC. По сообщениям Autosport, россиянин является фаворитом среди кандидатов на место в «Манор» и вскоре может подписать контракт с этой командой.Если стороны придут к соглашению, то Петров будет выступать в классе LMP2. Тем временем руководство «Манора» никак не комментирует эту информацию.32-летний пилот за свою карьеру успел провести три сезона в Формуле-1 (2010-2012), после ухода из Королевских гонок россиянин выступал в DTM. В минувшем сезоне он выступал в WEC и принимал участие в гонке Ле-Мана.