Джовинацци: пилот «Заубера» — Верляйн, но посмотрим, что произойдёт в Шанхае

Резервный пилот «Феррари», достойно заменивший на этапе в Австралии пилота «Заубера» Паскаля Верляйна, настаивает на том, что принимает свою роль запасного, но в случае надобности готов заменить немца ещё раз.«Если мне представится возможность поучаствовать в Гран-при ещё раз, то почему бы и нет, но надо помнить, что пилотом „Заубера“ является Верляйн, а я третий пилот „Феррари“. Я поеду в Китай со своей командой, но посмотрим, что произойдёт в Шанхае.Честно сказать, я настраивался, что нынешний сезон для меня пройдёт именно так, в качестве резервиста, так что даже одна возможность выступить была фантастической. Посмотрим, как будут идти дела через год», — приводит слова итальянца Crash.