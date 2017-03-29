Лауда: Райкконену может оказаться тяжело догнать Феттеля

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса»считает, что ещё одна победа пилота «Феррари»может поставить его напарникав очень затруднительное положение. Ранее австриец признался, что для него стало сюрпризом отставание Райкконена от Феттеля в гонке Гран-при Австралии.«Если Себастьян получит соответствующий импульс за счёт этой победы, то вся команда будет за него, потому что он уже является многократным чемпионом мира. Тогда Кими будет тяжело его догнать», — рассказал австриец в интервью немецкому телеканалу RTL.