Клин: не думаю, что «Макларен» найдёт нового поставщика моторов так быстро

Бывший пилот Формулы-1считает маловероятной возможность смены «Маклареном» поставщика моторов. В последнее время ходят слухи, что британская команда может прекратить партнёрство с «Хондой» и перейти на моторы «Мерседес».«То, что они не счастливы, совершенно очевидно. Но это проблема, которую им нужно решать, потому как я не верю, что они найдут нового партнёра так быстро. Кроме того, есть контрактные обязательства, которые очень важны», — рассказал Клин в интервью каналу Servus TV.Другой экс-пилот Ф-1 Кристиан Даннер в интервью немецкой телекомпании RTL отметил: «Учитывая всю сложность текущих силовых установок, замена поставщика является технически возможной, однако это будет похоже на акт насилия».