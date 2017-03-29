Стролл: у меня ещё многое пойдёт наперекосяк

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл не расстроен неудачным выступлением на Гран-при Австралии. Канадец стал 19-м в квалификации и не добрался до финиша в гонке.
«Когда ты контролируешь машину, у неё крепкое сцепление с трассой, но, когда оно пропадает, трудно вернуть контроль. Машины последних лет были другими, и с ними можно было играть, не теряя управление.
Я не рассчитывал в Австралии сражаться за подиум или бороться с напарником. Я приехал туда посмотреть на свои силы и привыкнуть к машине. Впереди ещё 19 гонок, над многим надо работать, и ещё многое пойдёт наперекосяк», — приводит слова Стролла UOL.