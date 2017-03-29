Боттас: давайте подождём, прежде чем говорить о проблемах с обгонами

Пилот «Мерседеса»считает преждевременными утверждения, что в сезоне-2017 в Формуле-1 будет мало обгонов.«Думаю, в целом обгонять станет немного труднее, но это будет зависеть от трассы. На трассах с длинными прямыми будут очень хорошие гонки, потому что эффект от слипстрима стал больше, как и от DRS.Так что где-то будут классные гонки, а где-то, как в Барселоне, обгонять будет тяжело. Давайте подождём ещё несколько гонок, но в Австралии, очевидно, в этом году было тяжелее», — цитирует Боттаса Autosport.