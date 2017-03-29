Джастин Тимберлейк выступит на Гран-при США

Популярный певецвыступит в рамках Гран-при США. Музыкант выступит 21 октября, после проведения квалификации.В прошлом году на Гран-при США выступила Тэйлор Свифт, что привлекло на этап 80 тыс. дополнительных зрителей.«В прошлом году мы добились того, на что надеялись: не только сделали событие ещё крупнее, но и привлекли новых людей к нашему спорту. За одну покупку стали брать больше билетов, что значит, что их брали на всю семью. Думаю, в этом году ситуация будет такой же», — цитирует главу «Трассы Америк» Бобби Эпштейна Reuters.