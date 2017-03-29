Про «Макларен» снимают сериал

Команда Формулы-1 «Макларен» совместно с интернет-компанией Amazon работает над документальным сериалом. Шоу расскажет о том, как команда готовилась и провела сезон-2017 в «Королевских гонках».Работники Amazon получили полный доступ к работе «Макларена» и снимали команду во время разработки, построения и испытаний нового болида. Также авторы шоу тесно работают с новичком команды Стоффелем Вандорном и снимали его во время предсезонных тестов и Гран-при Австралии.Дата премьеры шоу на данный момент неизвестна. Сериал также пока не получил названия, сообщает GP Update.