Вольф: сильно впечатлён работой Боттаса в Австралии

Руководитель «Мерседеса»поделился впечатлениями от выступленияна Гран-при Австралии.«Я был сильно впечатлён пилотажем Валттери по ходу этапа. Он оказался под большим давлением, сев в машину Нико, но хорошо ехал. В конце гонки он смог приблизиться к Льюису. При этом надо учесть, что Льюис сбросил темп, когда мы поняли, что в нормальных условиях он не выиграет. Но я всё равно доволен выступлением Валттери.Боттас очень сосредоточен, и это одна из его сильных сторон. Нет сомнений, что он способен быстро ехать. Теперь осталось только соединить всё вместе, учиться и прибавлять», — цитирует Вольфа Crash.