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MotoGP отказалась от системы штрафных очков

29 марта 2017, среда. 23:54. Авто
Руководство MotoGP приняло решение отказаться от системы штрафных очков, которая работала в серии с 2013 года. По этой системе мелкие провинности пилотов складывались в штрафные баллы и оборачивались наказанием, достигая определённой отметки.

Самым известным случаем применения системы стал старт Валентино Росси с последнего места на заключительном этапе 2015 года, который решил исход его чемпионской гонки с Хорхе Лоренсо. Итальянец был наказан за четыре штрафных очка по ходу сезона.

Наравне со штрафными очками действовали наказания, которые выдавали стюарды. В итоге серия решила отказаться от штрафных очков по ходу Гран-при Катара и немедленно упразднила систему, сообщает Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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MotoGP
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