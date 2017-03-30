Вильнёв: Мик Шумахер испытывает огромное давление

Чемпион мира в Формуле-1 1997 годасчитает, чтождёт блестящее будущее, если он сможет справиться с прессингом, который сейчас испытывает.«Я ещё не встречался с Миком, но мне интересно это сделать. Мы оба являемся сыновьями очень успешных отцов, но давление, которое он испытывает, даже ещё больше, чем то, что испытывал я. Во-первых, потому что его отец был многократным чемпионом мира и не так много лет назад. И во-вторых, потому что болельщики и СМИ видят в нём квалифицированного гонщика, обладающего лучшими качествами, но он ещё не таков. Так что на плечи Мика лёг большой груз.Мику нужно просто делать своё дело. Если у него есть страсть к спорту и он сможет справиться с прессингом, перед ним откроются многие двери», — цитирует Вильнёва немецкое издание Express.