Хюлькенберг: работа в «Рено» напоминает мне о «Порше»

Немецкий гонщиксказал, что его работа в «Рено» напоминает ему о сотрудничестве с «Порше» в 2015 году в WEC, когда он выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».«Это немного напоминает мне мой год с «Порше» в LMP. Быть с производителем — это совсем другая игра, вы чувствуете мощь, поддержку, ресурсы, которые у него есть. Вы видите, что фабрика в два или три раза больше, видите количество сотрудников и то, что они создают. Вы чувствуете, что их намерения серьёзны. По этой причине я пришёл сюда, и я ожидаю от них, что они будут стараться изо всех сил», — цитирует Хюлькенберга Autosport.