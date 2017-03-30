Масса: Стролл обязательно прибавит по ходу сезона

Пилот «Уильямса»уверен, что его напарниксможет прибавить в сезоне-2017.«Ему 18 лет. Я помню, как сам ошибался в 18 лет. В конце концов ты понимаешь, что тебе просто нужно время. Он обязательно прибавит по ходу чемпионата.У него вышел не лучший старт, учитывая произошедшее на тестах. Но ему нужно терпение и время. Я передаю ему всю информацию, всё, что вижу, чтобы помочь научиться и понять. Я знаю его с восьми лет и хочу помочь ему прибавить», — сказал Масса в эфире Sportv.