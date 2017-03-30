Баттон проведёт показательный заезд на болиде Фиттипальди

Чемпион Формулы-1 2009 года, а ныне посол «Макларена»проведёт показательные заезды на болиде «Макларен» M23, на котором Эмерсон Фиттипальди стал чемпионом в 1974 году. Это произойдёт на фестивале Monterey Motorsports Reunion в августе.«Пилотировать болид Ф-1 с таким прославленным прошлым — всегда особенное чувство, а М23 написал значительную главу в истории Гран-при 70-х. Немного странно пилотировать машину той эры — вы сидите в гораздо более вертикальном положении и чувствуете, как будто торчите из кабины и почти касаетесь колёс», — приводит слова Баттона F1i.