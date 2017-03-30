Штайнер: не вижу проблем между Магнуссеном и Грожаном

Руководитель «Хааса»рассчитывает, что пара пилотов его командысработаются и будут заставлять друг друга выкладываться всё сильнее.«Все мы знаем, что Ромен очень эмоционален. Все мы можем сказать это по радиопереговорам. Кевин гораздо менее эмоционален. Он скандинав, и они очень разные люди. Но я не вижу между ними проблем. Я надеюсь, что они будут подталкивать друг друга вперёд», — приводит слова Штайнера F1i.На Гран-при Австралии Магнуссен и Грожан не добрались до финиша.