Окон: моя цель — набирать очки в каждой гонке

Пилот «Форс Индия»рассказал о своих целях на сезон, заявив, что свой дебютный чемпионат в Королевских гонках хотел бы провести на уровне выступлений Серхио Переса в минувшем сезоне.«Я думаю, что пока ещё очень рано говорить о набранных очках и результатах. Пока мы должны увидеть, где находится каждая из команд. Думаю, на тестах многие держали какие-то козыри в рукаве. Посмотрим, где находимся мы. Хороший уик-энд стал неплохим фундаментом для этого.Я не ощущаю никакого давления по поводу того, что все ожидают от „Форс Индия“ прошлогоднего успеха. Я знаю свою задачу и знаю, что я должен делать.Что касается моих целей на сезон, то я хочу зарабатывать очки в каждой гонке и вклиниваться в борьбу за подиум, как это получалось у Серхио Переса в минувшем чемпионате, но пока об этом говорить рано», — приводит слова француза Crash.