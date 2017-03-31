Тодт: я никогда не сомневался, что Боттас будет конкурентоспособен в «Мерседесе»

Президент ФИА Жан Тодт сказал, что у него никогда не было сомнений в том, что новобранец «Мерседеса» Валттери Боттас хорошо впишется в немецкую команду.
«Феррари» сделала хороший шаг вперёд с новыми правилами. Это впечатляет. «Мерседес по-прежнему очень силён. Было много предположений относительно их второго пилота, но у меня никогда не было сомнений, что Боттас будет очень конкурентоспособен», — цитирует Тодда Crash.
Ранее президент ФИА отметил, что новые машины Ф-1 являются слишком дорогими и сложными