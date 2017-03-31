Маркионне: «Феррари» должна участвовать в Формуле-Е

Президент «Феррари»продолжает считать, что итальянская команда должна прийти в Формулу-Е. В конце прошлого года Маркионне сообщил инвестором, что приход «Феррари» в чемпионат электромобилей возможен.«Я думаю о двух вещах: во-первых, мы должны участвовать в Формуле-Е, потому что использование электрической энергии за счёт гибридных моторов станет частью нашего будущего. Во-вторых, я вижу, что «Альфа-Ромео» когда-нибудь вернётся в Формулу-1, потому что я испытываю сильную уверенность в том, что именно здесь место этому бренду. На данном этапе я не знаю, насколько вероятно то, что обе эти вещи произойдут. Но тот факт, что мы об этом говорим, уже хорош сам по себе», — приводит слова Маркионне журнал Auto.