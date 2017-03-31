Новое руководство Ф-1 намерено продолжить активно использовать соцсети

Коммерческий директор Формулы-1рассказал, что новое руководство серии будет уделять больше внимания социальным медиа. Братчес отметил, что более либеральный подход к освещение событий в Ф-1 в социальных сетях, который новое руководство серии применило перед предсезонными тестами, привёл к впечатляющим результатам. Прежде команды и пилоты могли весьма ограниченно использовать социальные сети, время от времени публикуя фотографии из паддока. Теперь же им позволено выкладывать в соцсетях и видеоконтент.«Мы выпустили первый набор рекомендаций для социальных сетей перед тестами. Данные аналитики с точки зрения потребления нашего контента оказались невероятно впечатляющими. Командами и пилотами это было оценено, и я думаю, что это предоставляет большие возможности.Мы серьёзно сфокусируем своё внимание на этом. Ясно, что мир развивается в этом направлении, причём не только для нынешних болельщиков, но и для будущего поколения фанатов», — цитирует Братчеса GPUpdate.