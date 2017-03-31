Ферстаппен: в Китае нужно быть очень осторожным со своей диетой

Пилот «Ред Булл»дал комментарий к предстоящим Гран-при Китая и Бахрейна.«Мне всегда нравится возвращаться в Китай, потому что это особое место, и там очень хороший трек. Также мне нравится китайская еда. Я её употребляю и в Голландии, но когда находишься в Китае, то просто должен попробовать настоящую китайскую кухню. Мне нужно быть очень осторожным со своей диетой, чтобы не съесть слишком много, так как мне действительно очень нравится китайская кухня. У этой страны большая история, и мне хотелось бы как-нибудь посмотреть на больших панд.В Бахрейне трасса очень интересная, мне она очень нравится, однако она очень требовательна к покрышкам. Гонка в Бахрейне стала ночной, а это значит, что условия на треке сильно меняются. Трасса может стать очень скользкой из-за песка, что будет дополнительным вызовом», — приводит слова Ферстаппена пресс-релиз «Ред Булл».