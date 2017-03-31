Де Врис — лучший в третий день тестов Формулы-2 в Бахрейне, Маркелов — 10-й

Пилот «Rapax» Ник де Врис стал лучшим в третий день тестов Формулы-2 в Бахрейне. Второе место занял Оливер Роуленд из команды «DAMS», тройку лидеров замкнул Нобухару Мацусита из «ART Grand Prix».Российский пилот «Russian Time»сегодня показал 10-й результат.1. Ник де Врис (Rapax) — 1:40.5832. Оливер Роуленд (DAMS) — 1:40.5903. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) — 1:40.6184. Николас Латифи (DAMS) — 1:40.6795. Антонио Фуоко (Prema) — 1:40.7806. Александер Элбон (ART Grand Prix) — 1:40.8447. Шарль Леклер (Prema) — 1:40.9168. Норман Нато (Pertamina Arden) — 1:41.1809. Шон Гелаэль (Pertamina Arden) — 1:41.18110. Артём Маркелов (Russian Time) — 1:41.19711. Лука Гьотто (Russian Time) — 1:41.211