Де Врис — лучший в третий день тестов Формулы-2 в Бахрейне, Маркелов — 10-й

Пилот «Rapax» Ник де Врис стал лучшим в третий день тестов Формулы-2 в Бахрейне. Второе место занял Оливер Роуленд из команды «DAMS», тройку лидеров замкнул Нобухару Мацусита из «ART Grand Prix».
Российский пилот «Russian Time» Артём Маркелов сегодня показал 10-й результат.
Формула-2. Тесты. Бахрейн. 31 марта
1. Ник де Врис (Rapax) — 1:40.583
2. Оливер Роуленд (DAMS) — 1:40.590
3. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) — 1:40.618
4. Николас Латифи (DAMS) — 1:40.679
5. Антонио Фуоко (Prema) — 1:40.780
6. Александер Элбон (ART Grand Prix) — 1:40.844
7. Шарль Леклер (Prema) — 1:40.916
8. Норман Нато (Pertamina Arden) — 1:41.180
9. Шон Гелаэль (Pertamina Arden) — 1:41.181
10. Артём Маркелов (Russian Time) — 1:41.197
11. Лука Гьотто (Russian Time) — 1:41.211