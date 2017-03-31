Вандорн: знаю, что надолго в «Макларене»

Пилот «Макларена»дал понять, что связывает будущее со своей нынешней командой, а также рассказал о поисках решения проблем, которые продолжают преследовать «Макларен».«Нынешние проблемы не портят настроение от моего первого полного сезона в Формуле-1. На стартовой решётке 20 пилотов, и я один из них. Я выступаю в одной из лучших команд, и мне хочется проводить за рулём как можно больше времени.Мы испытываем трудности, но мы продолжаем прилагать усилия, чтобы добиться лучших результатов. Проблемы невозможно решить быстро. Нужно двигаться этап за этапом, я настроен бороться за улучшение результата.Не следует опускать руки, ведь я только на старте карьеры. Мне стоит многому научиться и узнавать трассы. Знаю, что в „Макларене“ я надолго, потому нам надо работать, чтобы в будущем построить надёжную машину», — приводит слова Вандорна Аutohebdo.