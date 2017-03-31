Испанская гонщица присоединилась к молодёжной программе «Рено»

Официальный сайт «Рено» объявил о начале сотрудничества с двумя гонщиками в рамках молодёжной программы.Одним из новичков команды стала представительница женского пола — 16-летняя картингистка. Испанка является чемпионкой картинговых серий CIK-FIA Academy Trophy и Trofeo Industrie KFJ в 2015-м, в минувшем году на её счету четвёртое место в европейском чемпионате. Новый сезон она проведёт в испанской Формуле-4.«Это отличная возможность и большая честь для меня присоединиться к „Рено“. Я жду работы с командой на протяжении всего сезона. Присутствие в команде таких профессионалов — ключ к моему развитию и прогрессу. Знаю, что тренерский штаб поможет мне подготовиться к сезону в Формуле-4», — приводит слова испанки официальный сайт «Рено».Вторым дебютантом молодёжной программы команды станет сын чемпиона Европы по ралли Хенрика Линдгора — Кристиан Линдгор.