Магнуссен: у нас есть скорость, теперь надо решить вопросы с надёжностью

Пилот «Хааса»рассказал о впечатлениях от Гран-при Австралии и о своей работе с автомобилем.«Для нас хорошей новостью стало то, что машина конкурентоспособна, как мы и надеялись. Очевидно, что у нас нет гарантий того, что она снова будет быстра. Мы должны упорно работать, чтобы она снова была такой в Китае.Минувший уик-энд был сложным для меня. Хоть машина и быстра, я мало поработал на трассе и у меня возникло много вопросов по поводу надёжности болида, так что всё прошло не так, как хотелось бы.Как бы то ни было, я предпочту работать над надёжностью, чем над скоростью. У нас есть скорость, теперь надо решить вопросы с надёжностьюВ любом случае в каждой гонке важно финишировать, иначе можно остаться ни с чем», — цитирует Магнуссена официальный сайт «Хааса».