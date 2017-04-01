«Порше» и «Тойота» договорились не менять шасси в WEC до 2020 года

Команды WEC «Порше» и «Тойота» договорились не менять свои шасси до 2020 года, когда в силу вступит новый технический регламент. Об этом рассказал глава «Порше» Андреас Зайдль.
«Сейчас мы обсуждаем правила на 2020 год с „Тойотой“, ФИА и ACO. „Пежо“ также участвует в этих разговорах. С „Тойотой“ у нас есть джентльменское соглашение сохранить нынешний монокок до конца 2019 года. Это значит, что нынешний мы будем использовать в 2018 и 2019 году.
Мы верим, что между нашими монококами нет большой разницы в аэродинамической свободе и весе. Вот почему мы заключили такой договор. В рамках правил остаётся свобода для технических различий. Не думаю, что такое решение повредит борьбе или развитию машин. Думаю, это вполне разумно», — цитирует Зайдля Autosport.