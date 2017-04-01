Fiat-Chrysler договорился о выкупе «Макларена»

Концерн Fiat-Chrysler договорился о выкупе акций команды Формулы-1 «Макларена», сообщает блоггер Лео Туррини. Детали сделки, и стоимость продажи пока неизвестна, однако сообщается, что глава Fiat-Chrysler Серджио Маркьонне намерен переименовать команду в «Альфа Ромео Скуадра Корсе».По контракту с «Хондой» «Макларен» может отказаться от их моторов в случае смены владельца. На сезон-2018 команда выйдет с двигателем «Феррари» под брендом «Альфа Ромео».Отметим, что Туррини сообщил о продаже «Макларена» 1 апреля.