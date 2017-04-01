Довициозо: «Дукати» ещё не готов бороться с лидерами MotoGP

Пилот «Дукати»заявил, что второе место на Гран-при Катара не в полной мере отражает скорость его мотоцикла.«Думаю, трудно ставить цели после такой гонки, потому что уик-энд был странным, особенно гонка. Она шла медленно и в плохих условиях. Разрывы на финише были маленькие, но я не думаю, что это реальное положение дел.Мы вполне боеспособны, на некоторых трассах даже очень, но всё же нам чего-то не хватает. Мы должны прибавить, чтобы действительно бороться с лидерами. Они сильны в любых условиях и в каждой гонке», — цитирует Довициозо Autosport.