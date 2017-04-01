Масса: «Феррари» может выиграть чемпионат

Пилот «Уильямса»считает, что «Феррари» может стать чемпионом Формулы-1 в нынешнем сезоне.«Феррари» работала над машиной-2016 до конца сезона, и со стороны казалось, что это помешает их болиду-2017. Но они наоборот прекрасно поработали. Машина сразу оказалась боеспособной, и я верю, что они могут выиграть чемпионат. Вероятно, «Мерседес» быстрее на одну-две десятых, но Себастьян Феттель рядом и готов воспользоваться любой ошибкой соперников, какой бы маленькой она не была", — приводит слова Массы FOX Sports.