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Хэмилтон: наслаждения не отвлекают меня от подготовки

1 апреля 2017, суббота. 12:19. Авто
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что развлечения в межсезонье не мешают ему поддерживать форму и готовиться к гонкам Формулы-1.

«Я гастролировал и наслаждался. Я всегда этим занимаюсь. Люди судят по тому, что видят, и если вы возьмёте прошлые годы, то я приехал на первую гонку в такой же форме. Я был на поул-позишн последние четыре года.

Я всегда приезжаю в форме и подготовленным, так что мои занятия меня не отвлекают. Быть в форме — моя работа, и сейчас она даже лучше, чем прежде», — приводит слова Хэмилтона Crash.
Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон
Новости. Авто
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