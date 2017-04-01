Хэмилтон: наслаждения не отвлекают меня от подготовки

Пилот «Мерседеса»заявил, что развлечения в межсезонье не мешают ему поддерживать форму и готовиться к гонкам Формулы-1.«Я гастролировал и наслаждался. Я всегда этим занимаюсь. Люди судят по тому, что видят, и если вы возьмёте прошлые годы, то я приехал на первую гонку в такой же форме. Я был на поул-позишн последние четыре года.Я всегда приезжаю в форме и подготовленным, так что мои занятия меня не отвлекают. Быть в форме — моя работа, и сейчас она даже лучше, чем прежде», — приводит слова Хэмилтона Crash.