Гасли: я вынес уроки из несостоявшейся замены Квята в «Торо Россо»

Чемпион GP2 Пьер Гасли заявил, что его многому научила ситуация, когда, по слухам, он должен был заменить Даниила Квята в «Торо Россо» после Гран-при Италии — 2016, но этого не произошло.
«Я понял, что мне надо быть осторожнее с журналистами. У меня было тяжёлое время после той большой неразберихи, потому что в Монце люди говорили мне, что я заменю Квята в следующих гонках. Я всегда понимал, что единственный человек в „Ред Булл“, который может принять такое решение, это Хельмут Марко. Мне было сложно, и я хорошо всё помню: я никогда не говорил, что заменю Даниила, только что я надеялся на это. Ты всегда хочешь попасть в Ф-1, так что я надеялся.
Но я не глуп и не стану говорить неправду, особенно зная, как Хельмут с таким разбирается. После этого Хельмут позвонил мне и прояснил ситуацию, затем всё вернулось в нормальное русло. Из таких событий всегда выносишь уроки. Пережить такое неприятно, но полезно», — цитирует Гасли Motorsport.