Бинотто: в Мельбурне увидели, как мала разница между лидером и тем, кто позади

Технический директор «Феррари»считает, что победана Гран-при Австралии показала незначительность разрыва между первым и вторым местами.«На трассе ты пожинаешь плоды коллективных зимних усилий. Это был напряжённый период, когда все удвоили свою энергию и нагрузку. Перед нами ещё 19 вызовов, и гонка в Мельбурне показала, как мала разница между тем, чтобы быть лидером и быть позади. Следовательно, мы должны изо всех сил налечь на развитие», — приводит слова Бинотто ESPN.