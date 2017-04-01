ФИА согласилась на введение новых моторов в Формуле-1 с 2021 года

На заседании в Париже ФИА дала добро на введение моторов новой конфигурации в Формуле-1 с 2021 года. На заседании присутствовали представители держателя коммерческих прав на Ф-1, акционеры, поставщики моторов, а также производители, на данный момент не работающие с Ф-1.
В ходе заседания было решено продолжать использовать моторы, релевантные технологиям современных дорожных машин. В то же время ФИА дала установку на производство более дешёвых двигателей. Также стороны хотят сделать силовые установки более громкими, сообщает Pitpass.