Марко: Феттель должен поблагодарить «Ред Булл» — мы помогли ему выиграть гонку

Советник «Ред Булл»заявил, чтоневольно вмешался в борьбуна Гран-при Австралии. После пит-стопа Хэмилтон оказался позади Ферстаппена, не смог обогнать его и потерял время, что помогло Феттелю победить.«Мы вели собственную гонку, и Макс был быстр. Мистеру Вольфу стоит лучше следить за тактикой и за тем, куда он выпускает своего пилота. А Феттель должен нас поблагодарить — мы помогли ему выиграть гонку», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.