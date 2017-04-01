Джовинацци: если получу ещё один шанс, попытаюсь ухватиться за него

Резервный пилот «Феррари», не скрывая желания вновь попробовать силы в качестве боевого пилота, заявляет, что готов попытается воспользоваться ещё одним шансом.«Паскаль Верляйн — пилот „Заубера“, а я — третий пилот „Феррари“. Но, конечно, если у меня появится ещё один шанс на выступление, я попытаюсь ухватиться за него. Решение будет за „Феррари“. Я тренировался всю зиму, так что для меня не было проблемой проехать тесты в Барселоне, а потом поучаствовать и в Гран-при Австралии.Я очень счастлив, что впервые с 2011 года Италия получила пилота в Формуле-1. Думаю, для Формулы-1 возвращение сюда пилота из Италии также очень важно. Теперь я должен работать ещё больше, чтобы оставаться в обойме», — приводит слова Джовинацци официальный сайт Формулы-1.