Глава «Альфа Ромео» побывал на встрече FIA с мотористами

На состоявшейся 31 марта встрече FIA в Париже, где обсуждался вопрос технического регламента относительно двигателей, побывали не только представители руководства действующих команд Формулы-1, но и функционеры концернов, заинтересованные в будущем стать частью Королевских гонок.Так, мероприятие посетил глава «Альфа Ромео» Хайнц-Харальд Вестер, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.О возвращении заводской команды из Италии в Формулу-1 поговаривают достаточно давно, а в прошлом году глава «Феррари»,, уже упоминал, что существует возможность вернуть «Альфа Ромео» в Ф-1.