В «Торо Россо» сомневаются в зрелищности следующих этапов

Гоночный директор «Торо Россо»выразил обеспокоенность тем, что следующие этапы Формулы-1 в этом сезоне могут быть даже менее зрелищными, чем Гран-при Австралии.«Первый этап подарил нам хорошую картинку — красивые болиды и высокую скорость, и даже несмотря на малое количество обгонов, гонка смотрелась хорошо. Но на следующих гонках позитивные моменты могут затеряться.Трасса в Австралии — одна из лучших в календаре Формулы-1, и на ней всегда можно получить удачную картинку. Но давайте посмотрим, что случится, когда мы станем свидетелями гонок в Бахрейне или Китае, где трассы намного шире», — приводит слова Бута Motorsport-total.