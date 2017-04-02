Феттель и Райкконен сыграют в футбол на стадионе «Ювентуса»

Пилоты «Феррари»примут участие в благотворительном футбольном поединке, об этом сообщает итальянское издание RepubblicaВсе средства собранные от проведения матча, его организаторы намерены направить в фонд борьбы с онкологическими заболеваниями. По замыслу, акция запланированная на 30 мая, должна побить рекорд предыдущего сбора средств, который составил более 2 млн евро. Отметим, что цены на билеты на матч от 10 до 20 евро, и уже поступили в продажу.Товарищеская встреча будет транслироваться одним из крупнейших каналов Италии. Полный состав команды, за которую сыграют пилоты «Феррари» ещё неизвестен. Что касается их соперников, то ими станут звёзды итальянской эстрады, а возглавит эту команду ветеран тамошней сцены — 72-летний Джанни Моранди.