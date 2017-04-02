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Хорнер: важно, чтобы у фанатов был доступ к пилотам

2 апреля 2017, воскресенье. 12:20. Авто
Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер похвалил новых владельцев Формулы-1 из Liberty за улучшение работы с соцсетями и снятие прежних запретов.

«Думаю, в этом году произошли положительные перемены. Правила относительно цифровых платформ ослабили, позволили выкладывать содержимое, не связанное с трассой. Это даёт фанатам возможность заглянуть за ширму, стать ближе к пилотам. В конце концов, Формула-1 — медийный бизнес, мы должны работать со СМИ. Важно, чтобы у фанатов был доступ к пилотам, иначе как мы будем продвигать спорт?» — цитирует Хорнера F1i.
Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Ред Булл Кристиан Хорнер
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