Хорнер: важно, чтобы у фанатов был доступ к пилотам

Босс «Ред Булл»похвалил новых владельцев Формулы-1 из Liberty за улучшение работы с соцсетями и снятие прежних запретов.«Думаю, в этом году произошли положительные перемены. Правила относительно цифровых платформ ослабили, позволили выкладывать содержимое, не связанное с трассой. Это даёт фанатам возможность заглянуть за ширму, стать ближе к пилотам. В конце концов, Формула-1 — медийный бизнес, мы должны работать со СМИ. Важно, чтобы у фанатов был доступ к пилотам, иначе как мы будем продвигать спорт?» — цитирует Хорнера F1i.