Ди Грасси: три раза думал, что борьба за победу закончена

Победитель этапа Формулы-E в Мехикопризнался, что по ходу несколько раз терял надежду на победу.На третьем круге ди Грасси пришлось заехать в боксы из-за поломки заднего крыла, его ранняя смена машины едва не стала ошибкой из-за короткого периода сейфти-кара, а последний выезд машины безопасности позволил Жану-Эрику Верню подобраться поближе.«Я три раза думал, что всё закончено. С задним крылом я ничего не мог поделать. Но выехал сейфти-кар, и я вернулся на последнее место. А потом мы сделали очень умный стратегический шаг. На такой шаг можно пойти только при очень эффективно использующей энергию связке пилот-машина. Не появись машина безопасности в третий раз, я мог бы создать отрыв от Верня. Но когда она выехала, я понял, что будет очень тяжело», — приводит слова ди Грасси Autosport.